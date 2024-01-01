بوتين يكشف عن مفاجأة بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، ولكن بشروطها الخاصة.

وأضاف بوتين خلال زيارته مستشفى فيشنفسكي العسكري: “نريد أيضا إنهاء الصراع.. وبأسرع وقت ممكن. فقط بشروطنا.. ليس لدينا رغبة في القتال إلى ما لا نهاية.. لكننا لن نتخلى عن مواقفنا أيضا”.

وتابع قائلا: “لقد قاتلتم وأصبتم. حسنا، هل سنسلم كل شيء أم ماذا؟.. هذا هو المكان الذي تعمل فيه الكاميرا. لكنني أود أن أقوم بلفتة معينة الآن. كلكم تعرفونها، يا لها من لفتة.. لذلك لن يحدث ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين إن الهجمات الأوكرانية على منطقة بيلجورود، والتي أصيب فيها مدنيون لن تمر دون عقاب.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكر بوتين خلال زيارته مستشفى فيشنفسكي العسكري "الدم يغلي في عروقنا" بسبب هذه الضربة، مضيفًا "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلجورود، دون عقاب".

ولفت "روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك"، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا أمس واليوم وستكون كذلك غدًا.

وأشار "روسيا تضرب أهدافًا عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وهي ضربات حساسة جدًا"، مستطردًا "يتغير الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية العسكرية الخاصة، ويتم تدمير العدو بصورة تدريجية".