بيان عاجل من بوتين حول رئاسة روسيا لمجموعة بريكس والأعضاء الجدد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تخطط لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية داخل مجموعة البريكس خلال رئاستها للمجموعة عام 2024.

وأشار بوتين في بيان بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجموعة البريكس: "سنركز على تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء وعلى السعي بشكل مشترك إلى استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

وأصبح الأعضاء الخمسة الجدد في منظمة البريكس، مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، وسيبدأون العمل المشترك بهذه الصفة، في الأول من يناير تحت رئاسة روسيا، التي تتولى رئاسة المنظمة بعد جنوب أفريقيا.

وكان من المقرر أن تصبح الأرجنتين العضو السادس الجديد في الرابطة الحكومية الدولية، ولكن في 29 ديسمبر الماضي، أخطر الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي رسميًا أعضاء البريكس بأن بلاده سترفض دعوة المجموعة للانضمام الصادرة بعد قمتها في أغسطس الماضي في جوهانسبرج.

وقال الرئيس الأردنتيني في رسالته، إنه لا يعتبر مشاركة الأرجنتين في مجموعة البريكس مناسبة في الوقت الحالي.