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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تمر دون عقاب.. بوتين يتوعد أوكرانيا بعد الهجمات على بيلجورود

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجمات الأوكرانية على منطقة بيلجورود، والتي أصيب فيها مدنيون لن تمر دون عقاب.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكر بوتين خلال زيارته مستشفى فيشنفسكي العسكري "الدم يغلي في عروقنا" بسبب هذه الضربة، مضيفًا "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلجورود، دون عقاب".

ولفت "روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك"، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا أمس واليوم وستكون كذلك غدًا.

وأشار "روسيا تضرب أهدافًا عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وهي ضربات حساسة جدًا"، مستطردًا "يتغير الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية العسكرية الخاصة، ويتم تدمير العدو بصورة تدريجية".

وتابع قوله "تطلق قوات كييف من 5 إلى 6 آلاف قذيفة عيار 155 ملم يوميًا، بينما تنتج الولايات المتحدة 14 ألفا فقط شهريا، وهنا يصيبها الإرهاق بسرعة كبيرة".

وأكد بوتين أن روسيا ضاعفت مخزوناتها من الأسلحة، حيث تم إنتاج وإصلاح أكثر من 1.6 ألف دبابة في العام الواحد، مشيرًا إلى أنها لا تريد القتال إلى ما لا نهاية، لكنها لن تتخلى عن مواقفها.

بوتين الهجمات الأوكرانية بيلجورود أسلحة عالية الدقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعركة

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