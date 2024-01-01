مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى الوادي الجديد، اليوم ، وأصيب 5 آخرين جراء حادث تصادم على طريق الخارجة /باريس.

تلقت الأجهزة الأمنية فى الوادي الجديد إخطارا بالحادث الذى وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة تاكسي بالقرب من قرية "الجزائر" .

على الفور تحركت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع كل من سجود محمد ربيع، 6 أعوام، محمد ربيع سيد فرغلي، 30 عامًا، سعد قدري عبد السلام، 50 عامًا، فيما أصيب كل من ربيع سيد فرغلي، 63 عامًا، رحاب سعد قدري، 30 عامًا، فرح محمد ربيع، 10 أعوام، رنا محمد ربيع، 4 أعوام، سليم جبالي حلق، 70 عامًا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى ، وتم تحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.