حوار|الأمين العام للطفولة والأمومة لصدى البلد: العدالة التصالحية تقلل من وصول الطفل للمؤسسات العقابية

يهتم المجلس القومي للطفولة والأمومة بقضايا الأطفال في مصر، خاصة أن الأطفال يمثلون 40% من المجتمع المصري مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل واستخدام أحدث المعايير والآليات الدولية لتمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الإنتاج والنفع وكان لصدى البلد هذا الحوار مع المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ...



ماذا يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة للأطفال؟

دور المجلس القومي للطفولة هو الاعتناء بحقوق الطفل في كل جمهورية مصر العربية، والتنسيق بين كافة الجهات الوزارات والهيئات والمجتمع المدني نحو الارتقاء وتأمين حقوق الطفل كما ورد في الدستور المصري، ولدينا تحد كبير وسط الرقمنة والعولمة ودورنا رفع الوعي من خلال البرامج نمكن الطفل ونعرفه حقوقه وواجباته.



من خلال رئاستك للمجلس القومي للطفولة ما أهم المشكلات التي تواجه الطفل المصري؟

من أهم المخاطر التي تواجه الطفل المصري الموجودة في العالم الرقمي والتنمر.



كيف كان للمبادرة الرئاسية "دوي" دور كبير في النهوض بأوضاع الطفولة في مصر؟

المبادرة الرئاسية لتمكين الطفل "دوى" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية نعطي بها فرص للأطفال من خلال طرف الخيط و دوائر حكي نعرف طريقة تفكيرهم ونقوم بعمل حوار الأجيال من خلال تبادل الأدوار بين الأب والأم والأطفال ونجدد الحوار بينهم الذي فقد نتيجة الانشغال بالعمل والحالة الاقتصادية لأن الحوار هام لتنشئة صحية للأطفال وهناك جزء للرقمنة ونعلمهم كيفية حماية أنفسهم وما الذي يعيدون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا جزء عن أسس التربية الإيجابية وكيفية التربية وسماع الأطفال وأن نعطيهم فرصة للوصول لحلول لكل المشاكل التي يواجهونها.

ما رأيك في أن تكون العدالة التصالحية بديل للعدالة الجنائية؟

سعيدة جدا بأن نحرص على العدالة التصالحية والتي ستقلل المشاكل والقضايا وتقلل وصول الطفل للمؤسسات العقابية.



ما أهم البرامج الأخرى التي ينفذها المجلس لصالح الطفل ؟

اتخذت مصر تدابير خاصة بحماية الأطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشاريع عدة تنفذها الدولة كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية وتم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

ما أهم التوصيات الموجودة في تقرير المراجعة الاستراتيجية نحو نظام عدالة صديق للأطفال؟

الحكومة أطلقت الكتاب الدوري رقم ٧ من النيابة العامة الذي يؤسس لآلية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية لحماية الطفل من الخطر بكافة أنواعه وحماية المصلحة الفضلى للطفل وتحديد أدوار كل شريك.

القضية الفلسطينية تشغل العالم كله حدثينا عن تفاصيل مبادرة "من طفل لطفل" لدعم أطفال فلسطين التي أطلقها المجلس؟

الأطفال المصريون يعرفون ما يحدث فى المنطقة ويدعمون الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف شديدة القسوة تمنعهم من التمتع بطفولتهم وحياتهم، لذلك أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة مبادرة من طفل لطفل سيتم تنفيذها إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية، ولفتت إلى أن هذه المبادرة أُطلقت رسميا في فعالية "حلمنا حقنا.. صوت الطفل"، وهي الفعالية التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر .

حدثينا عن دور خط نجدة الطفل في إنقاذ الأطفال؟

رقم ١٦٠٠٠ خط مجاني حكومي يعمل على مدار ٢٤ ساعة على مدى سبعة أيام ، والخط يعمل على حماية وإنقاذ أي طفل سواء مصري أو غير مصري مقيم على الأراضي المصرية من التعرض لأي عنف .