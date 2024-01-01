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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. ضربة قوية لغانا قبل أمم إفريقيا

منتخب غانا
منتخب غانا

أعلن أتلتيك بيلباو، اليوم الإثنين، إصابة مهاجمه الغاني إيناكي ويليامز، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وكان كريس هوتون، المدير الفني لغانا، أعلن صباح اليوم، قائمة البلاك ستارز المشاركة في أمم أفريقيا، ويأتي على رأسها ويليامز.

وقال بيلباو في بيان رسمي: "تم تقييم ويليامز من قبل الخدمات الطبية في وقت سابق من اليوم، وثبت أنه يعاني من مرض يتطلب منه الراحة، وقد تلقى العلاج".

وأضاف: "سيتم تقييم حالته غدا حتى يتمكن من السفر والانضمام إلى معسكر تدريب غانا في أقرب وقت ممكن".

واختتم: "تم إبلاغ الخدمات الطبية بالاتحاد الغاني بحالة اللاعب".

يذكر أن منتخب غانا يتواجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات مصر وموزمبيق والرأس الأخضر.

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