142 يوم إجازة في 2024.. وتامر أمين: أنا مستكترها.. فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن عدد أيام الإجازات في عام 2024 حوالي 142 يوما في السنة من أصل 365 يوما.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" ثلث السنة إجازة وأنا مستكتر هذا العدد الكبير من الإجازات في السنة ".

وأضاف تامر أمين :" تلت السنة مفيش إنتاج وإحنا مريحين"، مضيفا:" إحنا بنحب نريح وهذا الأمر يؤثر سلبا على الاقتصاد ".

وتابع تامر أمين :" إحنا معندناش فائض في الإنتاج لكن عندما أزمة اقتصادية ونحتاج إلى المزيد من الإنتاج وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العمل وليس المزيد من الإجازات ".

وأكمل تامر أمين :" مينفعش الإجازات تكون أكتر من الشغل ولازم نشوف حل للملف ده".