الرئيس السيسي يهنئ البرهان بذكرى استقلال السودان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، بذكرى استقلال السودان.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له، إن البرهان تسلم برقية تهنئة من الرئيس السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان.

وبحسب البيان قال الرئيس السيسي "يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق بأخلص التهاني وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال".

وأكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الإخوية بين السودان ومصر والتي تعززها أواصر التعاون الوثيق بين بلدي حوض النيل مؤكدا دعم بلاده الراسخ والثابت لأمن وإستقرار السودان.

وجدد الرئيس السيسي حرص مصر للدفع بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.