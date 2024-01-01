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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكبر مصدر للذهب الأسود بأفريقيا.. نيجيريا تخطط لزيادة إنتاج النفط والمكثفات

النفط
النفط

تخطط نيجيريا لزيادة إنتاجها السنوي من النفط والمكثفات إلى 2.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2026، بما يشكل قفزة كبيرة من مستويات 2023 البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتنظيم قطاع النفط في البلاد، الاثنين الأول من يناير.

وقالت اللجنة في خطة العمل للفترة من 2024 إلى 2026 إنها ستوجه تطوير الأصول النفطية إلى مناطق أقل عرضة للسرقة والتخريب وستقدم الدعم التنظيمي لمسارات بديلة لنقل النفط الخام.

وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 2.6 مليون برميل يوميا في 2026.

وتعاني نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، من انخفاض الإنتاج بسبب سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب في دلتا النيجر فضلا عن انخفاض الاستثمار في هذا القطاع مما أضر بالإيرادات الحكومية.

لكن حكومة الرئيس بولا تينوبو تقول إن شركات النفط الكبرى تعهدت باستثمار 13.5 مليار دولار على المدى القصير بعد اجتماعاته مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات توتال إنرجيز وشل وإكسون موبيل.

وقالت اثنتان من ثلاث مؤسسات استشارية كلفتها أوبك+ بالتحقق من إنتاج نيجيريا في نوفمبر  إن من غير المرجح أن تصل الدولة إلى هدف الإنتاج الخاص بها هذا العام.

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