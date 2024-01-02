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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات نصف العام 2024 في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ، امتحانات نصف العام 2024 ، لطلاب وطالبات الصفوف الرابع والخامس  والسادس الابتدائي في مدارس محافظة القاهرة .

وتستمر  لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس  والسادس الإبتدائي من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024 .

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة ،  امتحان مواد المستوى الرفيع يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، 3 يناير ) 

وقد أصدرت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تنبيهات لجميع الطلاب بضرورة الحضور بالزي المدرسي طوال فترة امتحانات نصف العام 2024 .

وفي هذا السياق ، أكدت إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن الإدارة تتعامل مع امتحانات نصف العام 2024 على أنها خط أحمر ، مشددةً على أن مصلحة الطالب تأتي بالمقام الاول .

وأشارت ايمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، إلى انتهاء كافة الاستعدادات بجميع مدارس إدارة القاهرة الجديدة لعقد امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً على نظافة وفرش اللجان بما يليق بالطالب 

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة ما يلي :

  • تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.
  • مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.
  • عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر  إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
  • وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
  • التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
  • متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
  • توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا"  داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.
  • وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.
  • سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.
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