بدء امتحانات نصف العام 2024 في مدارس محافظة القاهرة

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ، امتحانات نصف العام 2024 ، لطلاب وطالبات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مدارس محافظة القاهرة .
وتستمر لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024 .
كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة ، امتحان مواد المستوى الرفيع يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، 3 يناير )
وقد أصدرت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تنبيهات لجميع الطلاب بضرورة الحضور بالزي المدرسي طوال فترة امتحانات نصف العام 2024 .
وفي هذا السياق ، أكدت إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن الإدارة تتعامل مع امتحانات نصف العام 2024 على أنها خط أحمر ، مشددةً على أن مصلحة الطالب تأتي بالمقام الاول .
وأشارت ايمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، إلى انتهاء كافة الاستعدادات بجميع مدارس إدارة القاهرة الجديدة لعقد امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً على نظافة وفرش اللجان بما يليق بالطالب
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .
وشملت التعليمات العاجلة ما يلي :
- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.
- مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.
- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.
- وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.
- سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.