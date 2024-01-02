بدء امتحانات نصف العام 2024 في مدارس محافظة القاهرة

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ، امتحانات نصف العام 2024 ، لطلاب وطالبات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مدارس محافظة القاهرة .

وتستمر لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024 .

كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي في مدارس محافظة القاهرة ، امتحان مواد المستوى الرفيع يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، 3 يناير )

وقد أصدرت جميع مدارس محافظة القاهرة ، تنبيهات لجميع الطلاب بضرورة الحضور بالزي المدرسي طوال فترة امتحانات نصف العام 2024 .

وفي هذا السياق ، أكدت إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن الإدارة تتعامل مع امتحانات نصف العام 2024 على أنها خط أحمر ، مشددةً على أن مصلحة الطالب تأتي بالمقام الاول .

وأشارت ايمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، إلى انتهاء كافة الاستعدادات بجميع مدارس إدارة القاهرة الجديدة لعقد امتحانات نصف العام 2024 ، مؤكدةً على نظافة وفرش اللجان بما يليق بالطالب

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة ما يلي :

تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.