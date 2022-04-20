عقد امتحانات المواد القومية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية ورقيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب المدارس الدولية، ففيما يخص امتحانات مواد الهوية القومية، تتولى المدارس الدولية عقد امتحانات مواد الهوية القومية المتمثلة في مواد “اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية” ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تعتمد نتائج طلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية في مواد الهوية القومية من الإدارة التعليمية”.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا مهما لـ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة، وكذلك امتحانات أبنائنا في الخارج، وامتحانات الطلاب المكفوفين، وامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جاء المؤتمر لحسم الجدل ووقف الشائعات المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تسببت في إرباك طلاب الثانوية العامة 2022 طوال الفترة الماضية.

وأذيع مؤتمر وزير التربية والتعليم الآن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذلك على قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 ومدرستنا 3 على التليفزيون.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستماع فقط لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عبر قنواتها الرسمية، وعدم الانسياق نهائيا لأي شائعات أو اجتهادات أو أخبار مجهولة المصدر لم يتم إعلانها لا على صفحة الوزارة ولا الوزير على “فيس بوك”.