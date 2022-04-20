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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: طالب الثانوية المذاكر مش هيفرق معاه الامتحان ورقي أو إلكتروني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن محور التطوير في مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة هي طريقة أسئلة التقييم وليست وسيلة الامتحان “ورقي أو إلكتروني”.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات جميع صفوف مرحلة الثانوية العامة هذا العام سوف تعقد بنظام الأسئلة الجديد الذي تم تنفيذه وتطبيقه منذ عام 2018 ، وهي الأسئلة القائمة على الفهم وليس الحفظ.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب المذاكر سيتمكن من الإجابة على الامتحان سواء كان ورقيا أو إلكترونيا لأن نظام الأسئلة واحد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى فقط لوضع امتحان يمكن تصحيحه بأقل قدر من التدخل البشري.

 

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا مهما لـ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة، وكذلك امتحانات أبناؤنا في الخارج، وامتحانات الطلاب المكفوفين، وامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

 

وأذيع مؤتمر وزير التربية والتعليم الآن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك على قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 و مدرستنا 3 على التليفزيون.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستماع فقط لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عبر قنواتها الرسمية، وعدم الانسياق نهائيا لأي شائعات أو اجتهادات أو أخبار مجهولة المصدر لم يتم إعلانها لا على صفحة الوزارة ولا الوزير على فيس بوك.

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