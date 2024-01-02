توقعات جريئة لـ"بيتكوين" في 2024.. هل تصل إلى 500 ألف دولار؟

شهدت بيتكوين ارتفاعات كبيرة في عام 2023، مع ارتفاع العملة الرقمية بنحو 152% خلال العام. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الزخم الإيجابي خلال العام الجديد 2024.

وبحسب تلفزيون العربية، فأنه بعد أن وصلت العملة الرقمية إلى مستوى قياسي في عام 2021، واجهت العملة المشفرة عاما صعبا في 2022، والذي تميز بانهيار المشاريع رفيعة المستوى ومشاكل في السيولة وأزمة إفلاس لإحدى أكبر المنصات الاستثمارية في هذا الإطار.

وتتفاوت التوقعات بشأن أداء بيتكوين خلال العام الجديد بشكل كبير إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعه بشكل ملحوظ مدعوما بالزخم المتزايد المتعلق بموافقة الحكومة الأميركية على أول صندوق استثماري للعملة الرقمية.

فيما يلي بعض توقعات الخبراء بشأن أداء البيتكوين خلال عام 2024، بحسب تقرير لـ"سي ان بي سي" الأميركية اطلعت عليه "العربية ".

60 ألف دولار

توقع الخبير الشهير مارك موبيوس لعام 2024، لـ"سي ان بي سي" الأميركية، إن العملة المشفرة قد تصل إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية العام.

75 ألف دولار

بينما يعتقد يووي يانغ، كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة "بيت مايننج"، أن عملة البيتكوين قد تصل إلى مستوى 75 ألف دولار بحلول عام 2024.

80 ألف دولار

يقول جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في "كوين شيرز"، إن مشهد الأصول الرقمية مهيأ "لتغيير كبير" في عام 2024، مدفوعًا بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن زيادة الاستثمار بنسبة 20% من الأصول الحالية الخاضعة للإدارة (حوالي ٣ مليارات دولار أميركي) يمكن أن تدفع أسعار بيتكوين إلى 80 ألف دولار.

100 ألف دولار

يعتقد أنتوني ترينشيف، المؤسس الشريك لبورصة "نيكسو" للعملات المشفرة، أن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في عام 2024.

125 ألف دولار

أصدرت "ماتريكس بورت"، شركة خدمات مالية مشفرة، مذكرة في نوفمبر تتوقع فيها أن تصل عملة البيتكوين إلى 63140 دولارًا بحلول أبريل 2024 و125 ألف دولار بحلول نهاية العام المقبل.

150 ألف دولار

لدى "كوين فاوند" لرأس المال الاستثماري واحدة من أعلى مستهدفات أسعار البيتكوين لعام 2024، وقال جينز إن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى مليون دولار لكل عملة "في هذه الدورة القادمة"، لكنه قال إن "التوقعات المعقولة" لعام 2024 ستشهد سعر بيتكوين بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار.