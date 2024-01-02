حسين الشحات يوجه رسالة لـ علي معلول عبر إنستجرام| شاهد

وجه حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، رسالة لزميله بالفريق اللاعب علي معلول، عبر ستوري انستجرام.

وشارك حسين الشحات، صورة، تجمعه مع علي معلول، وعلق عليها: “كل سنة وأنت طيب يا ملك الحلول يا أخويا”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.