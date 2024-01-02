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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فلوس بالملايين وسيارات فارهة| إعلامي عراقي يثير الجدل بهدايا للمواطنين.. ما القصة؟

إعلامي يثير الجدل
إعلامي يثير الجدل بهدايا للمواطنين

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، فيديوهات لإعلامي يقوم بتوزيع هدايا فارهة للمواطنين خاصة الأسر والمتزوجين حديثا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وشملت هذه الهدايا مبالغ مالية ضخمة وصلت لمليون دينار عراقي، فضلا عن سيارات فارهة، حيث تسائل المتابعين عن حقيقة هذه الفيديوهات.. فما القصة؟

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سيارات وأموال بالملايين

بالبحث عن هذه الفيديوهات، تبين أنها حقيقية وتعود إلى برنامج مسابقات عراقي يسمى "طباب خير" يقدمه الإعلامي العراقي عمر محمد، هو إعلامي شهير بالعراق.

البرنامج العراقي بدأ قبل عامين وبالتحديد ديسمبر 2021، حيث ينتمي إلى فئة البرامج الاجتماعية ويقوم على المسابقات والتحديات خاصة بين الأسر والأزواج والشباب العراقيين.

يقدم البرنامج الإعلامي عمر محمد، حيث تنوعت حلقات البرنامج لتشمل العديد من المسابقات والتحديات التي تقوم على الأسئلة المختلفة التي يوجهها مقدم البرنامج للضيوف أو المتسابقين المشاركين.

وفي نهاية البرنامج يقوم المتسابقين بالسحب لمعرفة جوائزهم، التي تنوعت هي الأخرى ما بين مبالغ مالية وسيارات، حيث وصلت الجوائز المالية إلى مليون دينار عراقي، قد يربحها أكثر من متسابق في الحلقة الواحدة.

لماذا تصدر البرنامج الترند؟

تصدرت فيديوهات البرنامج العراقي، الترند مؤخرا وذلك بعد إعادة نشرها من قبل بعض الصفحات والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيقي انستجرام وتيك توك.

تم تداول هذه الفيديوهات على إنها فيديوهات حديثة لإعلامي يقوم بتوزيع الهدايا على المواطنين في الأماكن العامة، حيث ساعد على ذلك تصوير البرنامج في أحد المولات الشهيرة بالعراق وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن الداخلية العراقية، قد أعلنت مؤخرا عن مسابقة شهرية لتشجيع صناع المحتوى الإيجابي، وذلك عبر اختيارها موضوعا معينا كل شهر.

ووفقا لما أعلنته الداخلية العراقية، تقوم المسابقة على تجسيد فكرة عامة لصاحب المحتوى على شكل (فيلم) لا يتجاوز الدقيقتين أو أي محتوى آخر إيجابي يكون مناسبا، حيث يحصل الفائزين على الجوائز التالية: 
- الفائز الأول: جائزة مالية قدرها 3 ملايين دينار عراقي.
- الفائز الثاني: جائزة مالية قدرها مليونا دينار عراقي.
- الفائز الثالث: جائزة مالية قدرها مليون دينار عراقي.

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