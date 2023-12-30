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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتدي الصدر يتبرع بـ50 مليون دينار عراقي لمشروع البنيان المرصوص

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن زعيم التيار الصدري في بغداد مقتدى الصدر تـبرع للبنيان المرصوص بمبلغ 50 مليون دينار عراقي.

وبحسب وثيقة، حصلت صدي البلد عليها  فأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تبرع بمبلغ قدره 50 مليون دينار عراقي لمشروع البنيان المرصوص.

صورة ضوئية 

واطلق زعيم التيار الصدري، مشروع البنيان المرصوص في عام 2021، وهو مشروع دائم لوحدة الصّفّ الصّدريّ واحصائهم وتثقيفهم والعنايةِ بهم.

وهو مشروع غير ربحي يندرج ضمن برامج التكافل الاجتماعي التي تنفذها الدولة العراقية، ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة من الدورات التعليمية في المهارات الحرفية والمهنية لتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل والحد من معدلات البطالة، كما يوفر المشروع مساعدات طبية للمستفيدين.

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