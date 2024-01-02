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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو طريف لباندا تفتح هدايا رأس السنة في حديقة حيوانات

صدى البلد

نشرت حديقة الحيوان في موسكو فيديو يظهر فيه باندا عملاقة تسمى “جوي” وهو يفتح هدايا رأس السنة. يعتبر هذا الفيديو حدثًا سعيدًا وممتعًا للزوار وعشاق الحيوانات في الحديقة.

في الفيديو، يمكن رؤية "جوي" وهو يفحص حزمة ملفوفة ومزينة بالبرتقال قبل أن ينتقل إلى هدية أخرى بشكل شجرة احتفالية في حين يتناول قصب الخيزران. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” يبلغ عمر جوي سبع سنوات، وشريكته ديندين تبلغ من العمر ست سنوات. وصلوا إلى موسكو من الصين في عام 2019 للاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

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أنجبت ديندين وجوي صغيرة في أغسطس 2023، وهي أول باندا ولدت في روسيا. وتقليديًا، يتم تسمية صغار الباندا عندما يبلغون 100 يوم. 

في أوائل ديسمبر، طلبت حديقة الحيوان في موسكو من الروس اختيار اسم للصغيرة، وشارك في الاقتراع أكثر من 250،000 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الباندا المولودة سواء في الأسر أو في البرية هي ملكية الصين ويمكن تأجيرها فقط بدلاً من إعطائها كهدايا. 

وتمارس الصين ممارسة إرسال الباندا إلى البلدان الأخرى، وتعرف باسم "دبلوماسية الباندا"، ويعود تاريخ هذه الممارسة إلى عام 1941. ومن المتوقع أن يعود جوي وديندين إلى الصين بمجرد انتهاء "رحلتهما العملية" لمدة 15 عامًا.

يُذكر أن الفيديو الذي نشرته حديقة الحيوان في موسكو لـ "جوي" يفتح هدايا رأس السنة حقق انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الملايين من الأشخاص مع هذه اللحظات المرحة والساحرة للباندا العملاقة.

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