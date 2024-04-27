الجيش الأوكراني: روسيا تفقد 1124 جنديا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت 27 أبريل 2024 أن إجمالي خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 27 أبريل 2024 إلى حوالي 465054 جنديا، بما في ذلك 1124 جنديًا آخرين قتلوا أو جرحوا في القتال في اليوم الماضي.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أنه منذ بدء الحرب تمكن الجيش من تدمير 7268 دبابة روسية (+6 في اليوم الماضي)، و13971 مركبة قتالية مدرعة (+14)، و11905 أنظمة مدفعية (+38)، و1049 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و775 نظام دفاع جوي (+3)، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

بالإضافة إلى تدمير 348 طائرة روسية، 325 طائرة هليكوبتر، 9485 مركبة جوية بدون طيار (+24)، 2124 صاروخ كروز (+5)، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 16019 مركبة آلية (+35)، و1968 وحدة معدات خاصة (+6).