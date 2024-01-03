فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء الخميس

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم ظهور قمر التربيع الثاني لشهر جمادى الآخر لعام 1445هـ (ليعلن لنا قرب نهاية الشهر وقرب بداية شهر رجب) حيث إننا يفصلنا عن نهاية الشهر الحالي واستقبال هلال الشهر الجديد 9 ايام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني و الأخير لشهر جمادى الآخر يشرق فى تمام الساعات الأولى ليوم الخميس الموافق 4 يناير، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخر له في تمام الساعة الخامسة و32 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأخير للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر محرم 1445هـ.

وأوضح الدكتور "تادرس"، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

هلال شهر رجـب

وعلى جانب آخر كان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول ايام شهر رجب وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية)

وأشار القاضي الي أن الهلال يغرب قبل غروب شمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ.

• وتكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.