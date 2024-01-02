مدرب الإسماعيلي: كنا الأفضل والأخطر أمام المصري.. والتسرع سبب التعادل

قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي، إن فريقه حاول بقوة الفوز أمس أمام النادي المصري بمسابقة الدوري الممتاز من أجل تحسين مركز النادي هذا الموسم فى جدول الترتيب.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنا الأقرب للفوز أمام النادي المصري، ودرسنا مبارياته الأخيرة جيدًا وعملنا على وجود فرص هجومية خطيرة لنا، ولكن التسرع تسبب فى التعادل.

وأضاف:" التسرع الذي أدي للتعادل بسبب موقف النادي فى جدول الدوري وطبيعي أن يكون اللاعبون مضغوطين بشدة من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

وأكمل:" نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحسين موقف النادي الإسماعيلي فى جدول ترتيب الدوري من أجل أن يعود لمكانته الطبيعية فى المنافسة.

وأتم:" المنظر السيئ الذي شاهدناه أمس بين الجماهير فى مباراة الإسماعيلي والمصري يجب ألا يحدث أبدًا وهم قلة من الجماهير لا تعبر مطلقًا على قيمة الناديين، ولابد أن يكون هناك هدوء وأن يكون هناك استمتاع بالكرة فقط.

يذكر أن مباراة المصري والإسماعيلي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.