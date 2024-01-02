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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» في 2023.. 35126 درسًا مباشرًا و3240 إلكترونيًّا

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقرير حصاده لعام 2023م عن تنفيذ الكثير من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي شاركت فيها واعظات الأزهر الشريف، والتي بلغت (٣٥١٢٦) درسًا ميدانيًا في أماكن متنوعة كالمدراس والمعاهد ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية، كما نفَّذت الواعظات نحو (٢٣٤٠) درسًا إلكترونيًا عبر منصات التواصل الإلكتروني.

وعلى مستوى التدريب والتأهيل حصلن خلال عام 2023 على مجموعة من البرامج التأهيلية نظمتها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى منها، برنامج: (آليات التعامل مع ذوي الهمم،  برنامج: "تنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي"، دورة تنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات"، دورة مهارات التواصل الفعال، ورشة عمل (المؤتمر العاشر للرضاعة الطبيعية)، ورشة عمل (الأديان والمناخ)، ورش عمل إعداد القادة الدينيين بالهيئة القبطية، برنامج "القدس والقضية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بمشاركتهن الخارجية،  شاركت الواعظات في عدد (١٧) فاعلية مختلفة على مدار العام تنوعت ما بين مشاركات بجناح الأزهر الشريف بمعارض الكتب وفي لجان الفتوى بها، ملتقى الفكر بالتعاون مع وزارة الأوقاف بمسجد السيدة نفيسة، منتدى المرأة بالجامع الأزهر، المؤتمر السنوي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية منتدى حوار الثقافات بعنوان: الدين ورسالة السلام: دور الدين في صناعة السلام المحلي والدولي، برنامج "الثقافة وبناء الإنسان" بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، المعسكر الصيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات، مؤتمر "نحو سلام مجتمعي الدين ورسالة الإسلام، بالهيئة القبطية الإنجيلية"، فضلًا عن المشاركة بقافلة توعية الحجيج بمطاري القاهرة والأقصر، والمشاركة في جلسات ورش العمل الختامية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

كما شاركت الواعظات في عدد الأنشطة العملية والثقافية والتي تمثلت بمسابقة ثقافة بلادي، مسابقة بنت الأزهر الوافدة، ومسابقة الأزهر ودوره في حفظ الدين والوطن، كذلك برزت مساهماتهن العلمية من خلال المشاركة بالكتابة بعدد من الصحف بلغت عددها (١٣٣) مقال، وكذلك المشاركة بشكل دوري بمجلة الأزهر الشريف، فضلًا عن (١٦٥) لقاء إعلامي بمجموعة من القنوات الفضائية والتلفزيون المصري.

البحوث الإسلامية الأزهر واعظات الأزهر منصات التواصل الإلكتروني الأئمة الوعاظ

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