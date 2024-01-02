محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "عربي"

كشف الفنان محمد رمضان، موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم عربي، ونشر برومو تشويقيا للأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب قائلًا: يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح.

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح العجوزة، في حكمها بتغريم الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، أن التصالح الذي تم مابين موكلي والفنان محمد رمضان يجب أن يكون فيه تنازل عن القضية أمام المحكمة.

وشرح طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب، أن المحكمة أصدرت حكمها بتغريم رمضان نصف مليون جنيه بسبب عدم التنازل عن القضية امامها.

الإعلامي عمرو أديب

وأكد سعيد، أنه يجب أن يكون التنازل عن القضية أمام المحكمة المختصة وفي تلك الحالة تقضي المحكمة بالتصالح.

واتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو أديب حصل على حكم سابق بتغريم الفنان محمد رمضان" 300 ألف جنيه بقضية أخرى نظرتها المحكمة الاقتصادية.