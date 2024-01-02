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رئيس التحرير
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فيديو جراف

اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

طليقة أيمن بهجت قمر
طليقة أيمن بهجت قمر

كشفت إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للنجم عمرو دياب، مؤكدة أن السخرية تقلل أولا من مكانة الشاعر، كما تسببت في أضرار نفسية كبيرة لأولادها، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها.

 

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

وكتبت طليقة أيمن بهجت قمر، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، “مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وايمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لـ أم أولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media... ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.

ولمتابعة المزيد حول طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته .. تابع الفيديو جراف التالي:

إنجي عبد الحافظ التناول الساخر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة أضرار نفسية كبيرة لأولادها

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