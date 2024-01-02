اللي بيحصل دا عيب.. طليقة أيمن بهجت قمر تثير ضجة بسبب أغنية عمرو دياب/فيديوجراف

كشفت إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للنجم عمرو دياب، مؤكدة أن السخرية تقلل أولا من مكانة الشاعر، كما تسببت في أضرار نفسية كبيرة لأولادها، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها.

وكتبت طليقة أيمن بهجت قمر، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، “مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وايمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لـ أم أولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media... ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.

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