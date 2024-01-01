"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

كشفت إنجي عبد الحافظ، عن صدمتها من التناول الساخر لخبر طلاقها من الشاعر أيمن بهجت قمر، والربط بين الطلاق وكلمات أغنياته الجديدة للنجم عمرو دياب، مؤكدة أن السخرية تقلل أولا من مكانة الشاعر، كما تسببت في أضرار نفسية كبيرة لأولادها، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتها.

وكتبت طليقة أيمن بهجت قمر، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، “مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وايمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لـ أم أولاده وعشرة عمره.. وانتشار الخبر علي كل المواقع.. وفتح باب التريقة والتهريج على social media... ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جدا جدا.. حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر !!!!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب”.

وكانت طليقة أيمن بهجت قمر، أعربت عن أملها في أن يشهد العام الجديد تعويضا لها ولأولادها عن كل أذى، وقالت “ربنا يعوضني انا وولادي يا رب عن كل حاجة وحشة شفناها و يدي أي مؤذي علي اد أذاه.. يعوضنا جميعا يا رب ... كل سنة و انتوا بألف خير يا رب سنة حلوة عالكل”.

وسبق أن أصدر الشاعر أيمن بهجت قمر توضيحا رفض فيه الربط بين كلمات أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" وخاصة أغنية " معرفش حد بالإسم" وأغنية "المعنويات مرتفعة"، وبين الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته السيدة إنجي عبد الحافظ منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وأكد ايمن أنه تعرض لعدة استفسارات حول حياته الخاصة وعلاقتها بكلمات أغانيه "أثارت ضيقه".

أيمن بهجت قمر رفض تأكيد أو نفي أنباء طلاقه منذ عدة أشهر في هدوء تام وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص على أن يكون توضيحه بشكل عام، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: يه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالإسم ده..ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصيه والاغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس.