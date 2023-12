أخبار الفن| طلاق أيمن بهجت قمر.. ووفاة ممثل شهير

12/31/2023 12:00:16 AM

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 12:00 ص 12/31/2023 12:00:16 AM

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن أيمن بهجت قمر و رامي عياش :

علم “صدى البلد” أن الطلاق بين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته قد تم رسميًا منذ شهرين تقريبًا.

ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب.

لم تكن الذكرى السنوية العاشرة لزواج المطرب رامي عيّاش، كسواها فهو مطرب يقدم دوما تحفا فنيّة استثنائية، وخلال هذه الليلة الفارقة في حياة رامي، أخذ جمهوره معه إلى عالمه بمشهد مليء بالرومانسية واللمسات الراقية.

توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، نجم كل من: "The Full Monty" و"Shakespeare in Love" و"The Best Exotic Marigold Hotel"، اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاماً، وفقاً لما أعلنته الإذاعة البريطانية ونقلته صحيفة فارايتي.



يحل الإعلامي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح ضيفًا في سهرة رأس السنة، في مداخلة عبر الهاتف، وذلك يوم غدٍ الأحد مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.