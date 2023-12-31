عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طلاق أيمن بهجت قمر.. ووفاة ممثل شهير

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن أيمن بهجت قمر و رامي عياش :


رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

علم “صدى البلد” أن الطلاق بين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته قد تم رسميًا منذ شهرين تقريبًا.

ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب.

 

رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لم تكن الذكرى السنوية العاشرة لزواج المطرب رامي عيّاش، كسواها  فهو مطرب يقدم دوما تحفا فنيّة استثنائية، وخلال هذه الليلة الفارقة في حياة رامي، أخذ جمهوره معه إلى عالمه بمشهد مليء بالرومانسية واللمسات الراقية.


وفاة ممثل بريطاني شهير عن عمر يناهز 75 عامًا

توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، نجم كل من: "The Full Monty" و"Shakespeare in Love" و"The Best Exotic Marigold Hotel"، اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاماً، وفقاً لما أعلنته الإذاعة البريطانية ونقلته صحيفة فارايتي.

مفاجآت وأسرار وأخبار.. وائل الدحدوح ضيف عمرو الليثي في ليلة رأس السنة


يحل الإعلامي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح ضيفًا في سهرة رأس السنة، في مداخلة عبر الهاتف، وذلك يوم غدٍ الأحد مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.

ايمن بهجت قمر رامي عياش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وفاة ممثل بريطاني شهير عن عمر يناهز 75 عامًا

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

الأربعاء .. عرض الفيلم التسجيلي للراحل «عبده داغر» في أمسية ثقافية

أخبار الفن..أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب..أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

مابسمعش عمرو دياب وماعرفش أحمد عز.. تصريحات صادمة لـ شمس الكويتية

لن تصدق شكلها.. أول ظهور لابنة ماجدة زكي وكمال أبو رية

سعد رمضان يحيي حفل رأس السنة في أربيل

إعادة عرض مسرحية شفيقة القبطية على البالون

ترشيحاتنا

حورية فرغلي: لا أفكر في الزواج بعد استئصال الرحم.. والكل تخلى عني

قيادى بالمبادرة الفلسطينية: الجدار العازل اقتطع أكثر من 70% من أراضي بيت لحم

خبيرة أبراج: الذهب الملاذ الأفضل في 2024

قيادي بـ المبادرة الوطنية الفلسطينية: الطريق بين بيت لحم والقدس مغلق

رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم في 2023

برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن لتجنب المجاعة وانهيار الخدمات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ