مفاجآت وأسرار وأخبار.. وائل الدحدوح ضيف عمرو الليثي في ليلة رأس السنة

يحل الإعلامي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح ضيفًا في سهرة رأس السنة، في مداخلة عبر الهاتف، وذلك يوم غدٍ الأحد مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة.

ويتحدث "الدحدوح" خلال اللقاء عن أمنياته في العام الجديد والتحديات الصعبة التي يتعرض لها من خلال عمله والإصابة التي لحقت به جراء العدوان والقصف الإسرائيلي، واستشهاد زوجته وابنه وابنته، ويذكر أنه منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر أصيب نحو 90 صحفيًا.

كذلك يقدم الليثي في برنامجه سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال بمناسبة الاحتفال برأس السنة.

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز والفنانة سوسن بدر والفنانة مي كساب والفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد أمين والمطرب أوكا والمطربة سمية درويش، كما يستضيف الإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

وعلى امتداد ثلاث ساعات يكشف د. عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت والأسرار والأخبار الجديدة.