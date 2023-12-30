رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

علم “صدى البلد” أن الطلاق بين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته قد تم رسميًا منذ شهرين تقريبًا.

ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب.

عمرو دياب وأيمن بهجت قمر:

وكان قد احتفل الفنان عمرو دياب فى دبى بمناسبة طرح ألبومه الجديد "مكانك" وذلك برفقة عدد من الأصدقاء والمقربين.

وظهر عمرو دياب مع أبوهشيمة وورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال محمد زكي، وذلك في دبي.

تصدّر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي:

المعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .

ياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم.

لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم.