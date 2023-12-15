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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

الفنان عادل أنور
الفنان عادل أنور

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك. 

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”. 

عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

عادل أنور وفاة عادل أنور الأعمال الكوميدية الشاعر أيمن بهجت قمر ليالي الحلمية فارس بلا جواد

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