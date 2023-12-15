سقط وهو يغني.. وفاة فنان برازيلي شهير على المسرح أمام الجمهور| فيديو

سقط مغني برازيلي شهير على المسرح أثناء إحيائه إحدى الحفلات، وتوفي على الفور بعدما فقد وعيه لبعض الوقت، عن عمر يناهز 30 عاما.

المغني بيدرو هنريكي كان يؤدي إحدى أغنياته، ووقع فجأة على الأرض فاقدا للوعي أمام الكاميرات، واصطدمت رأسه بالأرض، وهرع الناس لمساعدته بينما ترك الجمهور في حالة صدمة.

نقل بيدرو هنريكي من مكان الحفل إلى عيادة طبية قريبة، وأعلنت وفاته، وقالت شركة التسجيل الخاصة به في بيان توضيحي، إنه أصيب بأزمة قلبية حادة.

Em Feira de Santa na Bahia, numa transmissão ao vivo, teve um infarto fulminante e morreu no palco. pic.twitter.com/191Edep7ZD — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) December 14, 2023

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حين سقط فجأة أمام فرقته بحسب موقع روسيا اليوم.

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره، حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

تحدث هنريكي بشأن شعوره بالإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب". "لهذا السبب أريد الشهرة" مازحا.