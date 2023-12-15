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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقط وهو يغني.. وفاة فنان برازيلي شهير على المسرح أمام الجمهور| فيديو

صدى البلد

سقط مغني برازيلي شهير على المسرح أثناء إحيائه إحدى الحفلات، وتوفي على الفور بعدما فقد وعيه لبعض الوقت، عن عمر يناهز 30 عاما. 

 

 

المغني بيدرو هنريكي كان يؤدي إحدى أغنياته، ووقع فجأة على الأرض فاقدا للوعي أمام الكاميرات، واصطدمت رأسه بالأرض، وهرع الناس لمساعدته بينما ترك الجمهور في حالة صدمة. 

 

نقل بيدرو هنريكي من مكان الحفل إلى عيادة طبية قريبة، وأعلنت وفاته، وقالت شركة التسجيل الخاصة به في بيان توضيحي، إنه أصيب بأزمة قلبية حادة. 

 

 

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب البالغ من العمر 30 عاما كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" في حدث ديني تم بثه عبر الإنترنت، حين سقط فجأة أمام فرقته بحسب موقع روسيا اليوم. 

 

وأظهرت لقطات الفيديو هنريكي وهو يفقد توازنه ويسقط على ظهره، حيث هرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

 

تحدث هنريكي بشأن شعوره بالإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب". "لهذا السبب أريد الشهرة" مازحا. 

وفاة مغني أزمة قلبية حادة ازمة قلبية روسيا اليوم فنان شهير

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