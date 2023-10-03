ألمانية الجنسية.. وفاة والدة الرابر المصري مروان موسى

أعلن مغني الراب المصري مروان موسى، منذ قليل وفاة والدته، عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام.

وكتب مروان موسى:" توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. فضلا وليس أمرا الدعاء بالرحمة".

مروان موسى هو مغني راب مصري حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، ووالده صحفي شهير، ووالدته ألمانية الجنسية.

طرح مؤدي الراب عفروتو أغنية جديدة تحمل اسم لاسعين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في مايو الماضي.

أغنية لاسعين لـ عفروتو، جاءت بالتعاون مع وزة منتصر ومؤدي الراب مروان موسى كموزعين موسيقيين، والأغنية تمزج بين أغاني المهرجانات، وأغاني الراب.

ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.