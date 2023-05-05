لاسعين.. عفروتو يتعاون مع مروان موسى في أغنية جديدة

طرح مؤدي الراب عفروتو أغنية جديدة تحمل اسم لاسعين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية لاسعين لـ عفروتو، جاءت بالتعاون مع وزة منتصر ومؤدي الراب مروان موسى كموزعين موسيقيين، والأغنية تمزج بين أغاني المهرجانات، وأغاني الراب.

ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.

أغاني عفروتو

وطرح عفروتو، أغنية جديدة بعنوان “أنا ديل”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والتي تخطت نسبة مشاهدته مايقرب من 137 ألف مشاهدة.

في هذا السياق، تصدر “عفروتو”، تريند اليوتيوب، بأغنية “أنا ديل”، الذي تفاعل معها الجمهور بعد يوم واحد من طرحها على قناته الرسمية.

وتقول كلمات أغنية “أنا ديل”: "هي يا إنت اللي نبرت وأنا اللي بدماغي نطرت، على شمالي مزة على يميني فريقي طرش، إحنا نفوق لحالنا أما إنت ليه مقضيها ضرب قدامي ما في مفر عشان في دماغي نابلم.