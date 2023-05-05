عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاسعين.. عفروتو يتعاون مع مروان موسى في أغنية جديدة

عفروتو
عفروتو

طرح مؤدي الراب عفروتو أغنية جديدة تحمل اسم لاسعين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية لاسعين لـ عفروتو، جاءت بالتعاون مع وزة منتصر ومؤدي الراب مروان موسى كموزعين موسيقيين، والأغنية تمزج بين أغاني المهرجانات، وأغاني الراب. 

ويعتبر عفروتو أحد نجوم الراب الصاعدين في العالم العربي، ويتميز بأسلوبه الفريد على المسرح، وكلماته وإيقاعاته القوية.

 

أغاني عفروتو

وطرح عفروتو، أغنية جديدة بعنوان “أنا ديل”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والتي تخطت نسبة مشاهدته مايقرب من 137 ألف مشاهدة.

في هذا السياق، تصدر “عفروتو”، تريند اليوتيوب، بأغنية “أنا ديل”، الذي تفاعل معها الجمهور بعد يوم واحد من طرحها على قناته الرسمية.

وتقول كلمات أغنية “أنا ديل”: "هي يا إنت اللي نبرت وأنا اللي بدماغي نطرت، على شمالي مزة على يميني فريقي طرش، إحنا نفوق لحالنا أما إنت ليه مقضيها ضرب قدامي ما في مفر عشان في دماغي نابلم.

عفروتو مطرب الراب عفروتو أغاني عفروتو الرابر عفروتو أخبار عفروتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

السوبر المصري| تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. وكهربا على الدكة

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

موضوعات متعلقة

بعد انفجار الشاحن في وجهها.. أول ظهور لـ جوري بكر

تعرف على الأسعار.. تذاكر حفل محمد عبده توشك على النفاد

شغل موسيقى.. نجوى كرم تطرح أول كليب من ألبومها الجديد كاريزما

في ذكراها.. قصة وفاة فردوس محمد وصراعها مع السرطان

أخبار الفن| ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

نجوم غيبهم الموت في عز شبابهم| مصطفى درويش يرحل بالسكتة القلبية.. وجورج الراسي وغنوة بحادث أليم

جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور

شاهد.. شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب بكواليس حفل روائع الموجي

ترشيحاتنا

السوبر المصري .. تامر حسني يشعل حفل مباراة الأهلي وبيراميدز.. شاهد

مصطفى بكري: الرئيس يؤمن بأهمية الحوار الوطنى بين مختلف الفئات

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

تشبه قطع الذهب .. خزينة مكرونة تثير الدهشة في إيطاليا .. الحكاية

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

فيديو

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ