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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية.. أبرز تصريحات أيمن بهجت قمر

صدى البلد

 

 

تصدر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر محركات البحث فى جوجل بعد حلقته أمس مع الاعلاميه قصواء الخلالي في برنامج في المساء مع قصواء الذى يعرض على قناة CBC  ، ولديكم أبرز التصريحات ..

 

أيمن بهجت قمر يتحدث عن القضية الفلسطينية

وقال الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن جرائم الاحتلال الصهيوني،"أن إسرائيل تقدم دراما أقوى من أي عمل فني يمكن تقديمه في الوقت الحالي، من خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني".

 

وأضاف: "هذه الأعمال العدوانية تهدف إلى إيقاظ ضمير الجماهير وجذب انتباههم إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون".

 

وأوضح أن الهدف الأساسي للأعمال الفنية والأغاني الوطنية التي قام بها وأساتذة آخرون في الماضي كان تأثير الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاعتقاد بالقضية الفلسطينية. ولكن بسبب الجبروت والظلم والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، أصبح العالم بأسره يلاحظ الوضع الراهن دون الحاجة إلى كتابة أو نشر أي عمل فني".

 

وتوقع أن يحدث الكثير في الفترة القادمة، وأن الوضع الحالي قد يكون سببًا في حدوث صمت وصدمة بين الناس بسبب سرعة التطورات التي جرت منذ السابع من أكتوبر.

وجدد تأكيده أن أجيالًا جديدة من الناس قد انضمت إلى المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، وأن الأطفال أصبحوا يحملون راية هذه القضية ويؤمنون بها، وبالتالي يعتبر أن إسرائيل قدمت خدمة للقضية الفلسطينية من خلال تعريض حقيقتها ومدة نضالها وجهادها.

 

فيلم أكس لارج صدقة جارية 

وتحدث أيمن بهجت قمرخلال اللقاء عن أقرب الأعمال الفنية له ، قائلاً: أنه يعتبر فيلم "إكس لارج" هو بمثابة صدقة جارية على حياته.. وفيلم "سمير أبو النيل" من أقرب الأفلام له  لكن توقيت عرضه كان خاطئًا.

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فيلم أهل الكهف

وفي سياق آخر، أشار أيمن بهجت قمر إلى أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، ووصف الفيلم بأنه أكبر فيلم قام بكتابته في حياته. 
ويدورفيلم أهل الكهف في سنة 250 ميلادية ويتناول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يستيقظ ثلاثة أشخاص بعد نوم دام لمدة ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عما عاشوه في الماضي.
والفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجرأحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج محمد رشيدي.

ايمن بهجت قمر الإعلامية قصواء الخلالي برنامج المساء مع قصواء “ القضية الفلسطينية” فيلم اهل الكهف

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