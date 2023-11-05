كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

تحدثت الفنانة وفاء عامر، على هجوم الفنان بيومي فؤاد، بسبب اعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، قائلة إن “الطرفين لم يخطآ”.

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"بيومي فؤاد كان بيتكلم من منطلق تاني.. أنا مش هدافع عن الإتنين، أنا هتكلم بشكل حيادي، كل شخص وليه وجهة نظر، هل مصانع الأسحلة اللي بيقتلوا بيها فلسطين بمنتهي القسوة وقفت!؟.. هل الأرض بطلت تطرح!؟، ده اللي كان عاوزه يقوله بيومي فؤاد ومحمد سلام".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن الفتنة التي حدثت بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، كانت بسبب السوشيال ميديا، وكل شخص منهما كان يعبر عن رأيه، مردفة أنها لم تُلقِ أي لوم على الفنانين الذين ذهبوا لفعاليات موسم الرياض في وقتنا الحالي؛ لأن عجلة الإنتاج يجب أن تستمر.

واختتمت وفاء عامر، حديثها قائلة: “في ناس كانت وجهة نظرها إن الفلوس اللي كان هياخدها محمد سلام من المسرحية، يتبرع بيها للهلال الأحمر، وكان راح السعوية يعرَّف الناس القضية؛ عشان تدعم أكتر.. أنا واحدة كان ممكن أطلع على المسرح أعمل إسقاط على ما يدور، وكنت آخد تعاطف الناس في إيدي؛ عشان أقولهم، الناس اللي هناك في فلسطين لا تستحق ذلك العنف”.

يذكر أن برنامج تفاصيل، يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، وهو برنامج اجتماعي، تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2.