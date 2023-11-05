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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هو حر في قرارته.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

وفاء عامر
وفاء عامر

علقت الفنانة وفاء عامر، على إعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض، موضحة أنه شخص لم يكن قادرا على الوقف بخشبة المسرح بسبب الأحداث في فلسطين وما يحدث مع أهل غزة.

وتابعت وفاء عامر، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"محمد سلام مش قادر يوقف على المسرح.. إحنا مكبرين المسألة زيادة عن اللزوم، زي ما في واحد يدوس على قطة في الشارع ممكن يعيط زي حالاتي، يعني مرة جالي ضيق شديد لما خطبت حيوان وكنت هموت.. في ناس ممكن تقدر وممكن متقدرش".

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وعن قبولها للمشاركة فى موسم الرياض فى وقتنا الحالي ، قالت وفاء عامر: " أن تصرفات البشر تختلف من شخص لآخر من الممكن أن يقبل فنان وعلى العكس يقبل الأخر، معقبة "أنا ممكن أستفيد الوقت ده اللي فيه أخواتنا في فلسطين وعاوزين الناس تقف جنبهم يعني محمد سلام تصرفه مختلف وأنا تصرفي مختلف وأيتن بتعيط ليل ونهار بسبب اللي بيحصل".

واختتمت وفاء عامر، حديثها قائلة :"بلاش نلوم على حد أعتذر أو مش قادر إحنا الفنانين بنحب أوي وطنا وبيصعب علينا ما يدور سواء في فلسطين أو قبله في العراق أو ليبيا.. أنا بقالي 5 أيام جالي اكتئاب بسبب اللي بيحصل ومحمد سلام مقدرش يكمل ومش متطاول على حد.. وفي فنانين قالوا أنه حط علينا وطلع أحسن مننا هي مقدورات أنا أقدر بس ممكن غيري ميقدرش".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي وتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.

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