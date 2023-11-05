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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تحسم الجدل بشأن مسلسل " أولاد الحاج متولي"

وفاء عامر
وفاء عامر

ردت الفنانة وفاء عامر على الكلام الذى تم تداوله مؤخرًا بشأن وجودها فى مسلسل “ أولاد الحاج المتولي ” ، الذى اعتقد الجمهور أنه جزء ثاني من مسلسل عائلة الحاج متولي الذى كان من بطولة الراحل نور الشريف.

وقالت وفاء عامر فى تصريحات تليفزيونية ، إن مسلسل أولاد الحاج متولي ليس له علاقة مطلقة بمسلسل عائلة الحاج متولي ، وأن القصة مختلفة تمامًا ، والمسلسل سيجمع مجموعة من فنانين  الوطن العربي ، معلقة: “لا يستطيع أحد أن يملىء فراغ الأستاذ نور الشريف”.

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مؤلف مسلسل عائلة الحاج متولي ينفي وجود جزء ثاني من المسلسل

وقد كشف السيناريست حسين مصطفي محرم عن حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل عائلة الحاج متولي ، والذي كان قد قدمه والده السيناريست الراحل مصطفى محرم وقام ببطولته الفنان الكبير نور الشريف 

وقال حسين مصطفي محرم في تصريحات خاصه لصدي البلد : لا يوجد استكمال لاحداث مسلسل عائلة الحاج متولي  بدليل ان كل الأبطال المرشحين لم يكونوا متواجدين في الحاج متولي الاصلي. 

 

وتابع حسين مصطفي محرم حديثه قائلا : أولاد الحاج متولي يعد من نوعية الاعمال  spin off وهذا النوع من الدراما موجوده في أمريكا ونحاول أن نجعله موجود  في الدراما المصريه من خلال هذا المسلسل .

ومرشح  لبطولة العمل حتي الان. كل من وفاء عامر ونيرمين الفقي ،  إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

وفاء عامر مسلسل عائلة الحاج متولى مسلسل أولاد الحاج متولي

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