لازم أعتزل وأنا ناجحة .. نادين نجيم تثير الجدل بشأن قرار بتعادها عن الفن

علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مجددًا على التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا عن إحتمالية قرار اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وكتبت نادين نسيب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع X: “شكرًا لمحبتكم بس المفاجأة الأكبر والأهم يلي هيي قريبة جدًا هي البراند يلي حطيت كل طاقتي ومحبتي فيها.. الاعتزال مجرد فكرة بتراودني وإذا بدي اعملها بفضل تكون وانا بعدني بنجاحي. خلونا نركز على المواضيع الحاضرة والجاهزة ونخلي المستقبل لبعدين”.

ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت نادين نجيم، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأسود وتوب من نفس اللون، ونسقت معه جاكيت أنيق باللون الوردي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

نادين نجيم تكشف عن أصدقائها الحقيقين

نشرت الفنانة نادين نجيم عدة صور بصحبة أبنائها جيوفاني وهافين التى وصفتهما بأصدقائها الحقيقيين .

وعلقت نادين نجيم على الصور ، قائلة: "مع أصدقائي الحقيقيين يا رب تحمي ولادي وتخلينا عطول لبعض".

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.