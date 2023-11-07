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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعتبره صدقة جارية.. أيمن بهجت قمر يكشف عن أقرب الأفلام إلى قلبه

صدى البلد

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج في المساء مع قصواء الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي علي “سي بي سي” عن أقرب الأفلام بالنسبة له.

وقال أيمن بهجت قمر: "أعتبر فيلم "إكس لارج" صدقة جارية على حياتي.. وفيلم "سمير أبو النيل" من أقرب الأفلام لي لكن توقيت عرضه كان خاطئًا".

وحل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ضيفا على برنامج " في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي .

وتحدث أيمن بهجت قمر عن نجاحاته في الفترة الأخيرة وخاصه أغنية " العقد" مع اليسا وأغنية مستغني مع عمرو مصطفى.

 

أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفي

طرح الفنان عمرو مصطفى  أغنية “مستغني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

ونشر عمرو مصطفي صورة عبر إنستجرام و علق قائلا : مستغني دلوقتي نزلت.

ويتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية مستغني، ويستعد لطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأعرب عمرو مصطفى عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.

وتعد أغنية مستغني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

 

أغاني عمرو مصطفى

تعد أغنية أفتكرلك إيه هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها عبر قناته على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وسبق وطرح ميني ألبوم “مالوش زي” ضم 6 أغاني، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.

ايمن بهجت قمر

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