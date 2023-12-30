رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لم تكن الذكرى السنوية العاشرة لزواج المطرب رامي عيّاش، كسواها فهو مطرب يقدم دوما تحفا فنيّة استثنائية، وخلال هذه الليلة الفارقة في حياة رامي، أخذ جمهوره معه إلى عالمه بمشهد مليء بالرومانسية واللمسات الراقية.



رامي الذي أراد ان يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، فاجأ زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة في فندق هيلتون حبتور بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله الى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع.



وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا اختارها لها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد الغالي على قلب داليدا، بفستان ابيض تناسب تماماً مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج مع افون ابي حاتم والشعر مع وديع شليطا وفادي عواد .



وبتنسيق مع الماركة الأحب الى رامي وداليدا روسونيرو ميشال زغيب ، اختار رامي خاتم بتصميم خاص يقال انه من أجمل تصاميم الماركة العالمية وهو الحجر واللون الاحب على قلب داليدا الاميرالد مرصع بالألماس اشبه الى الخيال.



ولدى دخولك إلى الصالة المزدانة بأنامل منسق الحفلات وليد باز "باز ايفينت "، تلفتك فخامة الديكور والورود التي تحيط بك كيفما نقّلتَ نظريك.. حيث انتظرهم الأصدقاء والأحباب والعائلة ليستقبلوا العرسان، ولم يكتف رامى عياش بذلك إنما خصها بأغنية من اللهجة اللبنانية وهى "يا مراية بيتى" زخرفها بألق وجده وعشقه من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.. واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا ان يشاركوه فرحته.