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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توصي بحل مشكلات السكة الحديد بالجيزة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تنفيذ كوبري مشاه أعلى السكة الحديد بمدينة العياط بمحافظة الجيزة. 
وأوصت اللجنة، بسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى المشاه أعلي السكة الحديد بمدينة العياط، علي أن يتم نهو الأعمال خلال ثلاث شهور.


كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة بشأن عدم صلاحية طريق مصر / أسيوط الزراعي والحاجة إلى رفع كفاءته رغم أنه سبق التقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ الأعمال بطول الطريق خاصة في مسافة ٥ كم بمنطقة مزغونة وأبو رضوان.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن الحاجة الضرورية لتطوير محطة قطار العياط وخاصة فيما يتعلق بإصلاح التصدعات بالأرصفة وضبط المناسيب بين ارتفاع الأرصفة ومداخل القطارات، و إحلال وتجديد جميع الأنوار والإضاءات بالمحطة.
تنفيذ مظلات يحتمى بها الركاب، وكذلك وقوف بعض القطارات في الفترة المسائية وعلى وجه الخصوص القطار رقم 90.

وأوصت اللجنة، بسرعة معالجة كافة الملاحظات الواردة في طلب الإحاطة، وإنشاء مظلة وإحلال الأنوار  وإصلاح التصدعات بالرصيف لحين القيام بتطوير شامل بمحطة العياط.

كما أوصت اللجنة بوقوف القطار رقم ٩٠ بالمحطة وإفادة النائب بذلك والرد علي اللجنة.


كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حمدي أبو خشيم، بشأن توقف أعمال الرصف بطريق أبو المطامير / دمنهور بمحافظة البحيرة. وبشأن توقف أعمال الرصف بطريق كوم أمبو / أبو دراع بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن سوء حالة طريق رشيد / دمنهور بسبب تنفيذ أعمال خط غاز على جانب الطريق وذلك في قطاع الواقع من كوبري الجدية وحتى قرية فزازه وعدم الالتزام برد الشيء لأصله.

وأصدرت عدد من التوصيات اللازمة بشأن حل تلك المشكلات.
 

ومن جانبه أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة، بشكل سريع، نظرا لأنها تتعلق  بخدمات حيوية يحتاجها  المواطنين بشكل يومى.


وأشار قرقر، إلي أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تلك المشكلات هدفها سرعة حل المشكلات التى تواجه المواطنين، في تلك القطاعات الخدمية وتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروعات الدولة في قطاع النقل وغيره من القطاعات.

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