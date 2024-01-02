اغتيال العاروري.. إسرائيل تكثف استعدادتها على طول الخط الحدودي مع لبنان

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كثف الاستعدادات في الشمال على طول الخط الحدودي بأكمله مع لبنان، خوفا من رد حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب سيرد على عملية اغتيال العاروري. وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: "الأمين العام لحزب الله قال إن أي هجوم من أي عنصر في لبنان سيكون له رد. حزب الله يحاول الحفاظ على قواعد الصراع، لكن إسرائيل تعمل على توسيع المشكلة”.

كما أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عملية الاغتيال ووصفها بأنها "جريمة إسرائيلية تهدف إلى إدخال لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع".

في غضون ذلك، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" العربية أن لبنان أعلن أنه سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك سيادة البلاد.