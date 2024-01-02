عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتيال العاروري.. إسرائيل تكثف استعدادتها على طول الخط الحدودي مع لبنان

أرشيفية
أرشيفية

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كثف الاستعدادات في الشمال على طول الخط الحدودي بأكمله مع لبنان، خوفا من رد حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب سيرد على عملية اغتيال العاروري. وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: "الأمين العام لحزب الله قال إن أي هجوم من أي عنصر في لبنان سيكون له رد. حزب الله يحاول الحفاظ على قواعد الصراع، لكن إسرائيل تعمل على توسيع المشكلة”.

كما أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عملية الاغتيال ووصفها بأنها "جريمة إسرائيلية تهدف إلى إدخال لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع".

في غضون ذلك، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" العربية أن لبنان أعلن أنه سيقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك سيادة البلاد.

اغتيال العاروري جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الحدودي لبنان رد حزب الله غتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عملية اغتيال العاروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

ترشيحاتنا

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ