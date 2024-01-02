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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: رفض مقترح رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية لإدارة مصر لقطاع غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يحدث من قبل، حيث تم إذاعة المباحثات على الهواء وإعلان التأكيدات المصرية بشأن القضية الفلسطينية أمام العالم أجمع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحل القضية الفلسطينية وفقا للمواثيق الدولية.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، رفض خلال لقاء وزير خارجية الأمريكي خروج أي أجنبي من قطاع غزة إلا بعد إدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا للمواثيق والمقررات الدولية.


وأشار فرج، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن امتنانه للرئيس السيسي، وخرج بعد لقاء الرئيس السيسي، يؤكد أن أمريكا ترفض تهجير الشعب الفلسطيني، مشددا على أن موقف الدولة المصرية واضح تجاه القضية الفلسطينية.


وتابع فرج،  أن مصر دولة قوية ولها وزن في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد لنائبة الرئيس الأمريكي على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.


وأوضح فرج، أن إسرائيل ستخرج من قطاع غزة آجلا أم عاجلا، لافتا إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية لديه مقترحات بشأن مستقبل قطاع غزة.


وكشف فرج، عن أن الرئيس السيسي، رفض مقترح رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية لإدارة مصر لقطاع غزة شكلا وموضوعا.


وتحدث فرج، عن ما يحدث في ليبيا حاليا وتطور الأوضاع بها وما وصلت إليه بعد القضاء على القذافي، مؤكدا أن حلف الناتو هو من أنهى حكم معمر القذافي في ليبيا، مشددا على أن ليبيا لم تعود منذ 11عاما.


 

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