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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إعفاءات وخصومات ضريبية|برلماني عن قانون الهيدروجين الأخضر: يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر

صدى البلد

كشف أيمن محسب عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.

 

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قانون الهيدروجين الأخضر.. الحصول على الرخصة الذهبية في هذه الحالة| فيديو

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النواب يوافق على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر.. برلمانيون: يجذب الاستثمارات.. يوفر آلاف فرص العمل.. وتحويل مصر إلى مركز للطاقة النظيفة أبرز مزاياه

وقال أيمن محسب في داخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "مشروع قانون الهيدروجين الأخضر أحد ثمار الحوار الوطني المصري".

 

 وأضاف أيمن محسب: "قانون الهيدروجين الأخضر يدعم المناخ العام للاستثمار في مصر والحكومة أطلقت حزمة كبيرة من الحوافز للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر".

 

 وتابع أيمن محسب: "الهيدروجين الأخضر يدخل في العديد من الصناعات وهو صديق للبيئة ولا يؤثر على المناخ".

 

 وأكمل أيمن محسب: "مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر وتمت الموافقة على قانون الهيدروجين الأخضر بحزمة من الحوافز ومنها الإعفاءات والخصومات الضريبية للمستثمرين ونسبة الخصم في الضرائب تصل لـ 55 % من إجمالي الضرائب التي يدفعها المستثمر ، إضافة إلى تخفيض 20 % من ثمن أرض المشروع القائم على الهيدروجين الأخضر".

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