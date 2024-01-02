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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قانون الهيدروجين الأخضر.. الحصول على الرخصة الذهبية في هذه الحالة| فيديو

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة أعلنت عن حوافر موجهة لصناعة الهيدروجين الأخضر، كمكون للطاقة النظيفة الجديدة او المتجددة والتي تتعاظم تدريجيا عاما بعد عام.

مصر دخلت بقوة فى صناعة الهيدروجين الأخضر يجذب الأستثمارات ويحافظ على البيئة 

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، أن مصر بدأت بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما دخلت مصر بقوة في صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن مصر نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية بأن تلفت انتباه العالم بأنها سوف تكون محطة مهمة لاحتضان هذه الصناعة، فصناعة الهيدروجين الأخضر تساعد كثيرا قطاع الطاقة وكمدخل أساسي للطاقة بشكل عام، فالهيدروجين الأخضر جزء كبير فى  الطاقة الجديدة المتجددة  فمصر منذ استضافتها لـ cop 27 نجحت كثيرا في أنها تضع نفسها كنموذج مهم للاتجاه الأخضر، فهي طاقة صديقة للبيئة وتحافظ على المناخ.

الحصول على الرخصة الذهبية وإلغاء القيمة المضافة عند التصدير

 
وتابع أن تشريع القانون يكمل حزمة الحوافز التي تتحرك بها الحكومة المصرية فمصر اتجهت إلى إدخال مشروعات الهيردوجين الأخضر في إطار الرخصة الذهبية، فكل ما يقدم من استثمارات في هذه الصناعة يحصل على الرخصة الذهبية وسريعا، مضيفا أن الحوافز الضريبية تسترد كحافز نقدي بنسبة تصل الى 55%، مضيفا أن هذا المشروع يحقق أرباحا ويستحق عليه ضرائب فإن هذه  الامور تسترد مرة أخري، كما ان ضريبة القيمة المضافة تلغي عندما يوجه جزء منها إلى التصدير.

https://m.facebook.com/AlHayah1TV/videos/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%84/918543289300806/?_rdr

التمويل الهيدروجين الاخضر الرخصة الذهبية مشروعات الهيردوجين الأخضر

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