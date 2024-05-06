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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مجدي مرشد يثمن موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدا ان هذه الموافقة تتويج للجهود المصرية التي تقوم بها القيادة السياسية منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وأكد مرشد ان الكرة الآن في ملعب اسرائيل لإتمام هذه الهدنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي تمارس ضده من قتل وتجويع للأطفال والشيوخ والنساء، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للموافقة على هذه الهدنة لإنقاذ الشعب الفلسطيني .

وحذر مرشد  - في تصريح اليومً - من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدا لحياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني، مطالبا بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وثمن مرشد موقف مصر الداعم والثابت للقضية برفض تهجير الفلسطينيين، وسعي القاهرة منذ بداية العدوان على غزة إلى إنفاذ المساعدات وتكثيف المفاوضات بين كافة الأطراف للوصول إلى هدنة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.

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