"متحدث فتح": أهداف إسرائيل تمتد لتدمير غزة وشعب فلسطين

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلية بعيدة تمتد لتدمير قطاع غزة وشعب فلسطين.

أضاف "نزال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أن إسرائيل لا تريد التقاط فرصة موافقة حماس على وقف إطلاق النار، وواضح أن دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والوسيط الآخر قطر والولايات المتحدة دفعوا حماس ونصحوها بالموافقة، لكن هذا لا يتطابق مع ما تريد.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية: "إسرائيل لو كانت تريد إنهاء هذه الحرب تستطيع أن تبادل كل الأسرى والرهائن الإسرائيليين مع الرهائن الفلسطينيين، لكنها تريد المزيد من التعقيد والبحث في تفاصيل التفاصيل وطرح شروط جديدة باستمرار لكي تكسب الوقت فيما هو مطابق مع نهج نتنياهو منذ أن عُرف، وهو التمسك بالسلطة واستخدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإحكام وتعميق قبضة اليمين الإسرائيلي على السلطة وعدم التخلي عنها".