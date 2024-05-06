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رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: حالة واحدة لوقف إطلاق النار النهائي بغزة

عبد المنعم سعيد المفكر
عبد المنعم سعيد المفكر السياسي

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي، أنه بالرغم من موافقة حماس على الورقة المصرية وإعلان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الاستمرار  في العملية في رفح، لكن كل هذه المؤشرات تدل على إستمرار العمليات العسكرية وأنها لن تتوقف إلا في لحظة الاتفاق على ساعة وقف إطلاق النار كما حدث في حرب 73  ظلت العمليات العسكرية  قائمة رغم الاتفاقات حتى تم الاتفاق بشكل نهائي على ساعة  محددة بالدقيقة توقفت معها العمليات.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه وفقا للأجواء على الارض تظل العمليات العسكرية قائمة، والدليل أنه بالأمس، حماس قامت بعملية كرم ابو سالم واليوم إسرائيل مارسوا القصف الجوي.

وتابع المفكر السياسي، أن هناك تصورا أنه بمجرد الوصول لاتفاق  لابد من اتفاق ملحق يضم تفاصيل اخرى، مؤكدا ان الورقة المصرية تضم  ثلاثة مراحل تقريبا كل واحدة اربعين يوماً وبالتالي حتى نصل لوقف إطلاق النار النهائي لابد أن تنتهي كل مرحلة بشروطها وموجباتها، ففي خلال المرحلة الاولى سيتم تسليم 33 رهينة مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينين، ويجب أن تشمل الاتفاقات، نوعهم والسن وتفاصيل أخرى.


 

عبد المنعم السعيد حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي رفح وقف إطلاق النار

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