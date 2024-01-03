الجونة: سيراميكا طلب عودة بلحاج في يناير

أكد علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن نادي سيراميكا كليوباترا، طلب استعادة المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بلحاج من أهم العناصر التي نملكها، ولكن هناك بند يسمح بعودة اللاعب من الإعارة في يناير".

وأضاف علاء عبدالعال: "اللاعب المغربي يخشى من التجربه اللي مر بها في الموسم الماضي، بعدما تألق مع أسوان ووقع مع الزمالك ثم عانى من التجربة".

واستطرد مدرب نادي الجونة: "أحمد محمود لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك مواليد 2003، من أبرز الأسماء الهامة لدينا ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي من الزمالك لعودته حتى الآن".

واختتم: "اللاعب انضم للمنتخب الأولمبي في المعسكر الأخير، واللاعب أبلغني برغبته في العودة، ولكن أرفض ذلك الأمر خوفًا عليه من عدم المشاركة، ومن مصلحته أن يستمر معنا، والزمالك لا يملك أي بند يتيح عودته في يناير".