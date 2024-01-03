القندوسي: كهربا أول من رحب بي ووقف بجانبي في الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي السابق أحمد القندوسي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :ملعب أون تايم | أحمد قندوسي "كهربا أول من رحب بي ووقف بجانبي في الأهلي، واقامتي في الغرفة كانت مع محمد الشناوي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.