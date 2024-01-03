مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

كشفت الإعلامية منى الشاذلى عن تفاصيل حياتها الشخصية والتى نادرا ما تتحدث فيها وذلك خلال لقائها فى برنامج ABtalks مع الاعلامى انس بوخش.

وقالت منى الشاذلى : أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي، وكلمة كراهية صعبة عليا، وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزول أقدر أتخطاها.

منى الشاذلى

وأضافت منى الشاذلى : أنا كنت طفلة وديعة.. وفي العموم أنا إنسانة وديعة وقوية.. ولكن قوتي داخلية، مش بحب القوة اللي فيها صوت عالي وفرد عضلات.. وبشوف أقوى الناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها، وحياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفة جدًا".

كما تحدثت منى الشاذلى لأول مرة عن زواجها والذى استمر 25 عاما قائلة : لما قررت اسافر إيطاليا علشان أشتغل قررت إني مقعش في الحب وأركز في شغلي ومستقبلي لكن وقعت في الحب وفي الأول لا كنت بطيقه ولا هو كان طايقني كنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشان مش بنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان ومعظم العلاقات اللي بتبدأ بخناق بتعيش لمدة طويلة وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجه وهو مش رومانسي.. هو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا".

وأوضحت منى الشاذلى : الولاد والبنات لازم يتربوا على تحمل المسئولية، والحب حاجة والحياة الزوجية حاجة، ولو اكتافك متتحملش المسئولية متتجوزش، لازم تربي أولادك على أنهم يشيلوا المسئولية ويتحملوا ضغوط الحياة، غير كدا هيبقى جواز عيال، فالحياة الزوجية محتاجة مجهود كبير".