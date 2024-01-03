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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

دنيا بطمة
دنيا بطمة

أصدرت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قرارا برفض النقض الذى قدمته الفنانة دنيا بطمة فى القضية التى اتهمت فيها والمعروفة إعلاميا بقضية "حمزة مون بيبى".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذى صدر ضدها فى عام 2020 وهو السجن لمدة عام وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق سناب شات.

وقد قامت دنيا بطمة بإلغاء حفلها فى ليلة رأس السنة بعد صدور قرار بحبسها؛ وذلك حتى لا تعرض منظمي الحفل إلى الحرج.

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دنيا بطمة 

وقدمت دنيا بطمة مؤخرا أغنية بعنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

وجاءت إطلالة دنيا بطمة على محبيها عبر  أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية "المارياج" التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.

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